В Узбекистане решили побороть клановость, землячество и блат среди чиновников

В Ташкенте презентовали концепцию нового проекта закона «О государственной службе».

Как сообщает интернет-издание Podrobno.uz, он призван урегулировать основные принципы формирования кадрового состава сотрудников госорганов, вопросы конкурсного найма, оценки деятельности, увольнения чиновников, механизмы материального и нематериального поощрения добросовестной службы, социальное и пенсионное обеспечение государственных служащих, а также вопросы служебной этики и противодействия коррупции.

Министр занятости и трудовых отношений Азиз Абдухакимов отметил, что законопроект готовится с учетом передового международного опыта, и помимо основных понятий, предлагается отразить целый ряд нововведений. Так, например, в разрабатываемом законе будет внедрено понятие меритократия – принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

Актуальность разработки законопроекта подчеркивается тем, что он коснется служащих 11 министерств, 7 госкомитетов, 6 агентств, 3 комитетов при Кабинете Министров, 6 Центров, 7 государственных инспекций, также органов государственной власти на местах.

Как отмечено экспертами, суть и содержание концепции закона отвечает актуальным вызовам, стоящим перед перспективным развитием страны, и может внести существенный вклад в дальнейшее совершенствование деятельности органов государственной власти и управления. В русле проводимых преобразований закон, в случае его принятия, может стать катализатором структурных изменений в отношениях государства и общества.

Они отметили, что в законопроекте необходимо отразить критерии оценки деятельности государственных служащих (KPI), которые должны связывать результаты работы госслужащего с оказанием им государственных услуг.

Мировая практика и опыт стран СНГ, Сингапура, Японии, Кореи, Европы показывает, что Закон «О государственной службе» является одним из основных документов государственного управления, в котором наиболее четко определяются основные принципы и механизмы формирования и функционирования государственного аппарата в целом.