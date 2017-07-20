Российские военнослужащие на военной базе Хмеймим в Сирии

Власти Саудовской Аравии арестовали женщину за ношение мини-юбки. В Интернете появилось видео, в котором местная модель Хулуд гуляет по улице древнего города Ушайкир в короткой юбке и укороченной майке.

Модель утверждает, что ролик выложили в Сеть без ее ведома. Полиция арестовала ее за «неподобающий наряд». Если Хулуд признают виновной, ей грозит тюремное заключение и штраф.

В полицию обратился государственный комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока – организация, которая наблюдает за соблюдением законов шариата в королевстве. Внимание властей на видео обратили пользователи Twitter'a. Они публиковали ролик с хештегом «модель Хулуд под суд», закрывая при этом обнаженные ноги женщины.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала преследование модели дискриминацией. Женщины в Саудовской Аравии обязаны носить одежду, закрывающую тело с головы до ног, а также не могут водить автомобили.