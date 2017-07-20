В Петербурге откроется генконсульство Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление об открытии Генерального консульства республики в Петербурге. Как сообщает Sputnik, решение об открытии генконсульства принято в связи с необходимостью обеспечивать «защиту прав и интересов граждан, также юридических лиц Узбекистана».

Генконсульство также позволит осуществлять мониторинг миграционных потоков граждан Узбекистана.

До конца лета Министерство иностранных дел республики внесет свои предложения по кандидатурам, которые войдут в состав нового консульства. С Министерством иностранных дел России и властями Петербурга предстоит решить вопросы размещения и обустройства Генерального консульства.