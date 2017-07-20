В Таджикистане экс-борцов с коррупцией судят за закрытыми дверями

Первое судебное слушание по делу 10 экс-борцов с коррупцией состоялось во второй половине дня 19 июля в Верховном суде Таджикистана. Как сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода), на скамье подсудимых находятся не только бывшие сотрудники антикоррупционного агентства, но и трое работников таможенной службы и генеральной прокуратуры, которые ранее работали в агентстве.

Как стало известно, судебный процесс проходил в двух залах под председательством одного из заместителей председателя Верховного суда, а также судьи Иноятова.

В зал судебных заседаний были допущены лишь адвокаты. Родственникам подсудимых и представителям СМИ участвовать на процессе не разрешили.

Известно, что среди подсудимых – бывший замдиректора антикоррупционного агентства Давлатбек Хайрзод и начальник следственного управления Фируз Холмуродзода. Фигуранты данного дела обвиняются в мошенничестве, получении взятки и других преступлениях.