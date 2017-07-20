США продолжают считать Иран главным спонсором терроризма

США по-прежнему считают Иран главным спонсором терроризма в мире.

В ежегодном докладе Государственного департамента о терроризме говорится, что в 2016 году Тегеран поддерживал антиизраильские группировки; его ставленники дестабилизировали обстановку в Ираке, Сирии и Йемене, продолжая вербовать для отправки в эти страны шиитских добровольцев в Афганистане и Пакистане. Кроме того, Тегеран продолжает оказывать всестороннюю поддержку движению «Хезболлах» в Ливане.

В докладе также подчеркивается, что вина за большинство терактов, повлекших за собой гибель людей в 2016 году, лежит на запрещенной во многих странах мира группировке «Исламское государство».

С 1984 года США называли Иран спонсором терроризма и вводили на этом основании санкции против Тегерана.