Правозащитники: власти Таджикистана преследуют родственников диссидентов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и Норвежский Хельсинкский комитет заявляют, что власти Таджикистана задерживали, подвергали допросу и угрожали родственникам десяти мирных оппозиционных активистов, которые участвовали в конференции 9 июля в Германии.

Проходившая в немецком городе Дортмунд эта конференция была приурочена к 20-й годовщине со дня подписания мирного договора, который положил конец пятилетней гражданской войне в Таджикистане 1992 – 1997 годов.

В опубликованном сегодня совместном заявлении эти две правозащитные организации говорят, что таджикские власти подвергли родственников активистов публичному шельмованию, запретили выезд из страны и пригрозили конфискацией имущества. В этом заявлении говорится также, что в одном случае власти грозили изнасилованием дочери одного из активистов.

«Порочная кампания правительства Таджикистана по устрашению родственников диссидентов принимает широкие масштабы и становится более явной», – говорит Стив Свердлов, исследователь по Центральной Азии в базирующейся в Нью-Йорке правозащитной организации HRW. По словам Свердлова, характер действий властей позволяет предположить, что «политика массового наказания санкционирована на высочайшем уровне».