Власти Китая частично заблокировали мессенджер WhatsApp

В Китае частично заблокировали мессенджер WhatsApp. Некоторые пользователи не могут отправить фото и видео, в отдельных случаях не отправляются даже обычные сообщения. Представители WhatsApp пока не прокомментировали ситуацию.

По данным источников американской газеты The New York Times, решение о блокировке связано с очередным съездом Коммунистической партии Китая. Издание также отмечает, что ограничения в работе мессенджера могут быть вызваны обсуждением в соцсетях смерти лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо. Китайские власти удаляют из соцсетей любую информацию об умершем правозащитнике.

WhatsApp принадлежит американской компании Facebook. До сегодняшнего дня он был единственным сервисом этой соцсети, доступным для китайских пользователей. В 2009 году на территории страны был заблокирован Facebook, а через пять лет – еще один сервис компании – Instagram.

В Китае Интернет подвергается строгой цензуре. В стране ограничен доступ к поисковой системе Google, видеохостингу YouTube и микроблогу Twitter. Месcенджер WhatsApp позволяет шифровать переписку. Он оставался одним из немногих сервисов, при помощи которого китайцы могли общаться, не опасаясь уголовной ответственности.