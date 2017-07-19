Трамп: информация о «тайной встрече» с Путиным – «фейковые новости»

Президент США Дональд Трамп назвал «фейковыми новостями» информацию о «тайной встрече» с российским лидером Владимиром Путиным в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Трамп написал в Twitter'е, что прессе было известно об ужине лидеров «Группы двадцати» вместе с супругами, на который их пригласила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Фейковые новости о тайном ужине с Путиным – это отвратительно. Всех лидеров G20 вместе с супругами позвала канцлер Германии. Прессе это было известно!»

О неформальной беседе Путина и Трампа во время ужина 7 июля сообщил американский политолог Иан Бреммер. По его данным, во время разговора присутствовал только переводчик Путина, представителей Белого дома не было. Политолог назвал это нарушением протокола. Информацию о неформальной встрече позднее подтвердили в Совете по национальной безопасности при президенте США. В администрации Трампа агентству Reuters уточнили, что речь идет о «простом коротком разговоре», а не «второй встрече».

Официальные переговоры лидеров США и России на саммите «Большой двадцатки» прошли 7 июля. Они длились больше двух часов. Политики обсудили конфликт на востоке Украины, войну в Сирии, а также проблему терроризма и кибербезопасности. Трамп назвал встречу с Путиным «потрясающей». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент США также затронул тему российского вмешательства в президентские выборы в прошлом году. Путин причастность Москвы к кибератакам на американскую избирательную систему отверг.