СМИ: имя беглого банкира-оппозиционера Аблязова удалено из списка разыскиваемых Интерполом лиц

Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на «информированный источник», Интерпол исключил экс-главу казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова из списка лиц, находящихся в международном розыске. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает агентство КазТАГ. Сообщается, что в отношении Аблязова отменено так называемое красное уведомление, позволяющее задерживать человека и экстрадировать его в одну из стран.

7 июня специализированный суд по уголовным делам Алматы приговорил экс-главу АО «БТА банк» Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях, с конфискацией имущества – это дом в Алматы, автомашина марки Nissan, личные счета в АО «БТА банк». Отбывание наказания назначили в учреждении максимальной безопасности.

Дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В июле 2013 года Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который в декабре прошлого года отменил экстрадицию бывшего банкира.