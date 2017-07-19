Иран обвинил США в попытке испортить обстановку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в попытке «отравить обстановку» новыми санкциями, несмотря на то что Тегеран придерживается заключенного в 2015 году ядерного соглашения.

Американская администрация 18 июля объявила о новом раунде санкций в отношении 18 лиц и организаций, связанных с иранской программой разработки баллистических ракет и другими военными разработками. За день до этого администрация Трампа подтвердила соблюдение Ираном своих обязательств по ядерному соглашению с мировыми державами.

«К сожалению, для данной администрации это стало дурной привычкой, – сказал Зариф журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. – Международное сообщество заявило об этом громко и ясно и продолжает работать с Ираном, не обращая большого внимания на этот театр».

Белый дом признал, что Иран технически соблюдает положения соглашения, однако обвинил Тегеран в нарушении «духа» этого соглашения, потому что продолжает испытания ракет, которые, по утверждениям Вашингтона, способны нести ядерный боезаряд.

Зариф назвал новые санкции «незаконными» и, в свою очередь, заявил американскому телеканалу CBS News, эти санкции противоречат «духу» ядерного соглашения.

«Посмотрим, нарушает ли это букву договора. И предпримем соответствующие действия», – сказал он.