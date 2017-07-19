Соединенные Штаты отправляют нового посла в Москву

Во вторник после многомесячной задержки администрация президента США Дональда Трампа окончательно объявила имя нового посла в России.

Бывший губернатор Юты, республиканец Джон Хантсман был назначен посланником в Москву еще в марте, но Белый дом медлил с отправлением его кандидатуры на официальное утверждение в Сенат, ожидая ее предварительное одобрение Кремлем. Взаимное одобрение Хантсмана Кремлем и нового российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова – Белым домом произошло в понедельник, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник. Подвижке на дипломатическом фронте, возможно, способствовали две встречи Трампа и Путина на недавнем саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Хантсман был послом США в Сингапуре и Китае. В 2012 году он баллотировался в президенты.

Хантсман говорит по-китайски, в числе его семерых детей – удочеренная девочка – китаянка. Семья Хантсман владеет крупным химическим предприятием, имеющим коммерческие интересы в России, которую глава семьи посещал в качестве бизнесмена.