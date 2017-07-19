Евросоюз выделил Узбекистану на фрукты более 21 млн евро

Евросоюз выделяет Узбекистану 21,5 млн евро на проект «Развитие садоводства», сообщает пресс-служба узбекского МИДа.

Финансовое соглашение о реализации проекта «Развитие садоводства» было подписано 17 июля в Брюсселе в рамках 13-го заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз» министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и руководителем Генерального директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству и развитию Стефано Мансервизи.

Сообщается, что выделенные грантовые средства направят на модернизацию и укрепление материально-технической базы научно-исследовательских институтов при Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана.