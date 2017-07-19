Делегация Human Rights Watch в августе посетит Узбекистан

Делегация международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в августе посетит Узбекистан. Как сообщает Podrobno.uz, об этом заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз».

По словам Камилова, делегацию возглавит исследователь проблем Центральной Азии в HRW Стив Свердлов (на фото). Он также отметил, что поддерживается тесный контакт с исполнительным директором организации Кеннетом Ротом.

«И другие подобные организации будут прибывать, будем с ними сотрудничать, у нас нет такого, что мы хотели бы скрыть или исключить из нашей повестки дня», – сказал Камилов. Но, по его словам, их приезд не означает, что в Узбекистане согласятся со всеми «требованиями или их условиями».

«Движение должно быть двусторонним. Если где-то наши интересы не совпадают, это не значит, что исключаются всякое сотрудничество. У нас есть свое видение по некоторым проблемам, у подобных организаций свое. Мы уже предлагали и публично заявляли, что готовы сотрудничать в том пространстве, где наши интересы совпадают и совместными усилиями расширять его, обсуждать спорные вопросы, принимать по ним решения, с тем, чтобы между нами было больше взаимопонимания», – подчеркнул глава МИД Узбекистана.

Говоря о взаимоотношениях с Европейским союзом, Камилов отметил, что обе стороны находят «все больше понимания по весьма чувствительным вопросам». К ним относятся демократические преобразования в Узбекистане, права человека и в целом политические реформы. Между сторонами налажена всеобъемлющая повестка дня, считает министр.

Напомним, что 7 июля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в Брюсселе приняла участие в 13-м заседании Совета сотрудничества «Узбекистан – Европейский союз».