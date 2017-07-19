Спецслужбы США интересовались Весельницкой еще в 2013 году

Российский юрист Наталья Весельницкая находилась в поле зрения американских спецслужб задолго до встречи с сыном президента США Дональдом Трампом – младшим. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

По данным агентства, ранее Весельницкая представляла интересы инвестиционной компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В 2013 году власти США обвинили Prevezon Holdings в отмывании денег. Дело было начато на основании принятого в США в 2012 году «акта Магнитского». Утверждается, что власти США пытались получить доступ к электронной почте Весельницкой, а также несколько раз отказывали ей во въезде на территорию страны. Агентство отмечает, что Весельницкую в ходе расследования допрашивал федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка.

11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, когда ему сообщили, что она располагает компроматом на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Сын президента США при этом заметил, что встреча не оказалась для него полезной. Весельницкая сообщила, что у нее никогда не было документов, порочащих Клинтон. Президент США заявил, что в данной встрече не видит ничего предосудительного.