Мирзияев решил прекратить существование Государственного налогового комитета

Как сообщили «Озодлику» несколько независимых друг от друга источников в правительстве Узбекистана, со следующего месяца Государственный налоговый комитет Узбекистана прекратит свое существование в качестве самостоятельной фискальной структуры и продолжит свою деятельность в качестве одного из подразделений Министерства финансов либо Департамента при Генеральной прокуратуре. По их словам, 17 июля президент Шавкат Мирзияев издал указ, подробности которого остаются пока неизвестными чиновникам среднего и низшего звена.

Роспуск Комитета

Как подтвердили «Озодлику» два высокопоставленных чиновника Государственного налогового комитета (ГНК) Узбекистана, на основании указа президента деятельность ГНК в качестве независимой фискальной системы будет прекращена с 1 августа этого года.

В разговоре с нашим репортером представители Государственного налогового комитета сообщили о том, что им самим пока неизвестны подробности ожидаемых изменений.

– Последние два-три месяца ходили слухи о прекращении существования Государственного налогового комитета. Вчера президент подписал указ. Об этом нам сообщили в тот же день. Нам пока неизвестны подробности подписанного президентом документа. Текст указа мы получим через несколько дней. Только после этого нам станут известны все подробности, – сказал «Озодлику» один из высокопоставленных чиновников Государственного налогового комитета.

По его словам, ожидается, что после прекращения существования Государственного налогового комитета в качестве самостоятельной фискальной структуры, ГНК продолжит свою деятельность в качестве одного из подразделений Министерства финансов.

– Сейчас мы готовимся перейти в введение Минфина. Но так как мы пока не ознакомились с этим указом, говорят, что эти дела начнутся с августа месяца, – сказал чиновник.

Еще один чиновник ГНК сообщил «Озодлику» о том, что полномочия по сбору налоговых поступлений будут переданы Минфину, а контролировать уплату налогов будет Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре.

По словам другого чиновника, работающего в системе финансов, многие сотрудники ГНК обеспокоены информацией о сокращении штата работников до 50 процентов.

​– Многие сотрудники Комитета сильно обеспокоены. Потому что говорят, что после роспуска ГНК 50 процентов сотрудников могут остаться без работы. Но пока ничего не ясно, ​– сказал чиновник.

Количество проверок будут сокращены

Как говорит высокопоставленный чиновник Государственного налогового комитета Узбекистана, новые меры осуществляются по желанию президента.

– Нас хотят перевести в сильную структуру. Этого желает сам президент. У него есть желание установить сильный контроль. Он хочет поднять авторитет налоговой, – сказал собеседник.

Другой сотрудник ГКН говорит, что новый указ президента изменит обязанности, возложенные на налоговиков.

– Если раньше сотрудники налоговой занимались в основном различными проверками, то теперь будут заниматься исключительно сбором налоговых поступлений. Президент хочет резко сократить количество различных проверок. Теперь их будет меньше. Новый указ принят именно в этих целях, – сказал он.

Дисбаланс между контролем и распределением

В разговоре с репортером «Озодлика» бывший сотрудник Министерства финансов Узбекистана говорит, что верит в то, что новые изменения повысят эффективность налогово-бюджетной политики.

– Это нормальное явление. Во многих развитых странах мира Налоговый комитет был всего лишь одной из структур Минфина. Это повысит эффективность налогово-бюджетной политики. А у нас до сегодняшнего дня Налоговый комитет выполнял в основном функцию надзора.

У налогово-бюджетной политики есть две функции: первая – контроль, вторая – распределение. Первая функция устанавливает налоговые ставки, и контролирует их поступление в госбюджет. Эту работу выполняют Налоговый и Таможенный комитет. А Минфин занимается распределением утвержденного госбюджета. До сегодняшнего дня у нас был дисбаланс между контролем и распределением. Налоговый комитет просто не позволял Минфину выполнять эти функции. Теперь эти две функции перешли в введение одного органа, – сказал нашему радио бывший сотрудник Минфина.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» сотрудник приемной председателя Государственного налогового комитета заявил, что глава ГКН находится в служебной командировке в Намангане и поэтому не может ответить на вопросы нашего радио об изменений в данном органе.

В свою очередь, сотрудник пресс-службы ГНК Музаффар Назаров на вопрос нашего репортера о роспуске комитета заявил следующее:

– У нас пока не имеется такая информация. Налоговый комитет пока продолжает свою деятельность, – сказал он.

18 июля нашим репортерам не удалось зайти на сайт ГКН soliq.uz, который бесперебойно действовал в течение нескольких лет.

Напомним, что 18 января 1994 года Главное государственное налоговое управление при Кабинете Министров Узбекистана было преобразовано в Государственный налоговый комитет.

С 2004 года Государственным налоговым комитетом руководит генерал-лейтенант Ботир Парпиев.

71-летний Ботир Парпиев является сватом председателя Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова, который руководит узбекскими спецслужбами с 1995 года.