В Душанбе отмечают прогресс в пограничном вопросе с Бишкеком и Ташкентом

За шесть месяцев 2017 года в результате консультаций и переговоров с Кыргызстаном и Узбекистаном достигнут существенный прогресс в вопросе делимитации и демаркации госграницы. Об этом «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) сообщил председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии при правительстве Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.

По его словам, уже полностью обозначены 519,9 км линии госграницы с Кыргызстаном и подписано соответствующее соглашение. По его словам, данный документ подписали руководители таджикско-кыргызской межправкомиссии по вопросам границ, а окончательное утверждение соглашения остается за президентами двух стран. Власти обеих стран заявляют, что линия совместной границы протяженностью свыше 400 км до сих пор не обозначена, и переговоры в этом направлении продолжаются.

Один из членом рабочей группы по вопросам границ с таджикской стороны на условиях анонимности сказал «Озоди», что в основном спорные участки на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном расположены в горных местностях Согдийской области и Кыргызстана и касаются анклава Ворух.

Надеются поставить точку в судьбе водохранилища и плотины Фархадской ГЭС в ходе продолжающихся переговоров по демаркации и делимитации границы и власти Узбекистана.

По словам Раджаббоя Ахмадзода, в переговорном процессе по этому вопросу между Таджикистаном и Узбекистаном также отмечается прогресс. За отчетный период было согласовано еще 107 км границы с Узбекистаном и по результатам переговоров подписано соответствующее соглашение. Неразмеченными остается всего 93 км госграницы с Узбекистаном и в ближайшее время состоятся очередные переговоры межправкомиссии по вопросам демаркации и делимитации границ, где этот вопрос будет обсужден, заявил Ахмадзода.