Бишкек заочно приговорил бывшего зятя Аскара Акаева к тюрьме

Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил Адиля Тойганбаева к 20 годам колонии с конфискацией имущества и выплатой штрафа в 20 тысяч сомов. Кроме того, бывшего зятя первого президента Кыргызстана обязали выплатить в пользу потерпевшего – компании «Международный аэропорт Манас» 677 миллионов 291 тысячу сомов.

Мера пресечения избрана в виде заочного заключения под стражу, так как Адиль Тойганбаев скрывается за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Кыргызстана.

Гражданин Казахстана Адиль Тойганбаев – бывший муж старшей дочери первого президента Кыргызстана Аскара Акаева. После революции 2005 года в отношении Тойганбаева было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору», «Хищение» и «Уклонение от уплаты налогов».

Тойганбаев был объявлен в международный розыск. В 2013 и 2014 годах задерживался в Алматы и Москве. В 2016 году его задержали в Дубае, однако добиться экстрадиции Тойганбаева властям Кыргызстана не удалось.

Аскар Акаев был свергнут с поста президента Кыргызстана в марте 2005 года и с тех пор проживает в Москве. Поводом для начала массовых недовольств в Кыргызстане тогда стали результаты выборов в парламент Кыргызстана в марте 2005 года. С тех пор Аскар Акаев не имеет возможности ездить в Кыргызстан, опасаясь ареста.