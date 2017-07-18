Израиль, по сообщениям, выступил против прекращения огня в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против соглашения о прекращении огня на юго-западе в Сирии в связи с угрозой укрепления там военного присутствия Ирана, сообщили в понедельник, 17 июля, СМИ.

Достигнутое Россией и Соединенными Штатами 9 июля соглашение предусматривает создание зоны деэскалации в приграничных с Израилем и Иорданией районах Сирии. Израильская газета Haaretz пишет, что Нетаньяху сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону на встрече 16 июля в Париже, что выступает против этого соглашения. Haaretz со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо Израиля сообщает, что, по мнению израильских властей, Иран намерен расширить свое присутствие в Сирии путем создания аэродрома и морской базы и размещения в них мощных вооруженных сил.

Иран в настоящее время оказывает поддержку сирийскому правительству в войне против вооруженных повстанцев военными советниками и бойцами. Информационное агентство France-Presse сообщает, что Нетаньяху выступает против соглашения о прекращении огня в связи с тем, что оно усиливает военное присутствие Ирана в Сирии.

Нетаньяху ранее неоднократно называл Иран угрозой Израилю и выражал обеспокоенность в связи с наличием в Сирии поддерживаемых Ираном боевиков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление израильского премьера, заявил, что для беспокойства Израиля нет причин.