США могут ввести масштабные санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп предупредил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что Соединенные Штаты предпримут «оперативные и мощные экономические действия», если венесуэльские власти пойдут на созыв Конституционного собрания, целью которого является изменение конституции страны и лишение нынешнего парламента Венесуэлы полномочий.

Президент США выступил с заявлением на следующей день после проведения оппозицией неофициального референдума, 98 процентов участников которого отвергли идею созыва Конституционного собрания. «Вчера венесуэльцы вновь продемонстрировали, что они выступают за демократию, свободу и главенство закона. Но их мужественные действия игнорируются лидером, который мечтает о введении диктатуры, – заявил Дональд Трамп... – Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время, как Венесуэла рушится. Если Мадуро навяжет стране Конституционное собрание, США предпримут мощные и оперативные экономические действия».

Согласно информационному агентству Reuters, Белый дом рассматривает введение масштабных санкций против энергетического сектора Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA. На эту отрасль приходится 95 процентов экспортной выручки страны, причем США является одним из основных экспортных рынков Венесуэлы, чья нефть требует особой переработки. Однако Белый дом действует осторожно, поскольку подобные санкции могут возыметь разрушительные последствия для венесуэльской экономики.

Венесуэльская оппозиция, получившая подавляющее большинство на выборах в парламент страны в 2015 году в течение нескольких месяцев организует почти ежедневные протесты в разных городах страны. В результате погибло 93 человека и более полутора тысяч получили ранения и травмы. Лидеры оппозиции призвали к проведению в четверг 24-х часовой всеобщей забастовки. Их основным требованием является проведение досрочных президентских выборов.