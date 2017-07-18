Чешская компания по строительству ГЭС в Кыргызстане попала под сомнение

Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Дуйшенбек Зилалиев прокомментировал «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) информацию в СМИ, которые подвергли сомнению деятельность чешской компании Liglass Trading CZ, планирующей построить ГЭС в Кыргызстане.

Зилалиев отметил, что в соответствии с законом были выдвинуты конкурсные и тендерные требования. «Данная компания внесла гарантийный взнос в размере 1 миллиона 200 тысяч долларов за 10 створов в соответствии с нашими требованиями», – сказал он.

Глава Госкомитета отметил, что «они готовы представить все соглашения, скрывать здесь нечего». «В течение 30 банковских дней компания должна закрыть наш долг в размере 37 миллионов долларов перед Россией. Мы не тратим ни копейки. Если они не исполнят свои обязательства, то через 30 банковских дней мы в одностороннем порядке разорвем соглашение и объявим второй тендер. Никакого ущерба не будет нанесено», – сказал он, пояснив, что 30 банковских дней это примерно 50 календарных дней.

Ранее СМИ опубликовали копию письма МИД Кыргызстана, где оно рекомендовало Нацэнергохолдингу и Министерству экономики не продолжать сотрудничество с чешской компанией Liglass Trading CZ.

10 июля подписано соглашение между правительством Кыргызстана и компанией Liglass Trading CZ о строительстве двух ГЭС на Верхненарынском каскаде ГЭС и 10 других малых ГЭС. От имени кыргызской стороны документ подписал председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) КР Дуйшенбек Зилалиев, а от чешской – директор компании Liglass Trading CZ Михаель Смелик.