Останки узбекистанцев, погибших при пожаре в Колпино, доставлены в Ургенч

Останки семи граждан Узбекистана, погибших 13 июля при пожаре ангара в Колпино, доставлены в Ургенч. Об этом сообщает министерство иностранных дел республики.

«По информации посольства Узбекистана в Москве, 17 июля 2017 года останки 7 погибших в пожаре в Колпино узбекских граждан при содействии властей Санкт-Петербурга и авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» доставлены в Ургенч», – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне завершены процедуры опознания тел, оформления свидетельств о смерти и получены разрешения следственных органов на транспортировку тел. Все погибшие проживали в Янгиарыкском районе Хорезмской области.

Ранее сообщалось о задержании 31-летней женщины, фирма которой арендовала сгоревший ангар в Колпино.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу ведет расследование в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности».