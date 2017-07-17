Узбекистанцу, который убил курганскую семью, дали пожизненный срок

Гражданина Узбекистана, который убил семью из трех человек в Курганской области, приговорили к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



«Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 26-летнему Сохибжону Мамасолиеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Нарушение неприкосновенности жилища», «Убийство двух и более лиц», «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», «Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов». Приговором суда Мамасолиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», – отмечается в сообщении.

В ноябре 2016 года в доме в деревне Лукино Курганской области были найдены тела супругов и их 19-летней дочери с огнестрельными ранениями. Следствие установило, что Мамасолиев тайно проник в дом, когда хозяева отсутствовали, и, дождавшись возвращения погибших, застрелил всех членов семьи из охотничьего ружья главы семьи.

Мотивом совершения преступления гражданин Узбекистана назвал ссору с хозяином дома, сообщает Sputnik Узбекистан.