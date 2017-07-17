В Астане начался суд по делу бывшего главы спецслужб Казахстана

Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартай Дутбаев предстал перед судом, сообщают СМИ со ссылкой на военный суд Казахстана. Дутбаев, который возглавлял КНБ с декабря 2001 года по февраль 2006 года, задержан 26 декабря 2016 года. В этот же день задержаны другие фигуранты этого дела – бывшие чиновники Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев. Всем троим предъявлены обвинения в разглашении государственных секретов, превышении власти и должностных полномочий.

Дело рассматривается военным судом Акмолинского гарнизона. Расследование проводилось под грифом «секретно». Акмолинский гарнизонный суд помимо имен троих обвиняемых называет имя еще одного фигуранта этого дела, Раиса Муратова. По информации суда, заседание было назначено на сегодняшнее утро. Сайт Tengrinews сообщает, что процесс проходит в закрытом режиме.

Нартай Дутбаев возглавлял КНБ с декабря 2001 года по 22 февраля 2006 года. После отставки с поста главы КНБ Дутбаев работал начальником академии КНБ, был советником президента, недолгое время занимал должность вице-президента национальной компании «Казатомпром». Один из фигурантов дела – Нурлан Хасен – работал в казахстанском посольстве в Италии.