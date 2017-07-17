В Пакистане при нападении смертника погибли двое военных

Власти Пакистана сообщают о как минимум двух погибших и четырех раненных в результате атаки смертника на автоколонну пакистанских военизированных сил утром 17 июля солдатах. Об ответственности за эту атаку в Пешаваре у населенной племенами провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном, заявило пакистанское крыло движения «Талибан».

Начальник полиции Пешавара Имран Малик сказал, что нападавший в момент атаки управлял мотоциклом. В полиции сообщают также, что взрывом повреждены два транспортных средства, которые входили в автоколонну. Военизированные формирования Пакистана, известные как Пограничный корпус, находятся на передовой в борьбе с боевиками в населенных племенами пакистанских регионах, имеющих протяженную границу с Афганистаном.

Несколькими днями ранее армия Пакистана объявила о начале операции в Хайбер-Пахтунхве против боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ»), которые, по заявлениям властей, действуют на территории населенных племенами районов. Связанные с ИГ местные формирования появились несколько лет назад в основном из отколовшихся от «Талибана» боевиков.