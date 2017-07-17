СМИ Сирии: в Дамаске снаряд поразил здание посольства России
Столица Сирии Дамаск попала под минометный огонь, два попадания пришлись по территории российского посольства, причинив некоторый материальный ущерб, сообщают сирийские государственные СМИ. Государственное новостное агентство SANA сообщило в воскресенье, 16 июля, что один снаряд попал в здание, другой упал рядом. SANA сообщает, что обстрелу подвергся и расположенный рядом с территорией посольства жилой район. Как сообщается, по меньшей мере семь человек получили ранения. В настоящее время неизвестно, явилось ли это результатом огня по посольству либо отдельным инцидентом.
Пока неясно, кто несет ответственность за этот обстрел. Ранее посольство России в Дамаске подвергалось ударам со стороны повстанцев, противодействующих поддерживаемым Москвой правительственным войскам президента Сирии Башара Асада.
Соединенные Штаты и Турция в ходе гражданской войны в Сирии поддерживают разные группы повстанцев, тогда как Россия и Иран поддерживают Асада. В этой войне участвует также экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ»), которой противодействуют другие участники этого вооруженного конфликта.
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