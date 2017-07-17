МВД Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы борьбы с преступностью

Первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Даврон Назармухамедов провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел Казахстана Маратом Демеуовым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между МВД Узбекистана и Казахстана, в том числе и по проблемам регионального характера, представляющим взаимный интерес, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Стороны также обсудили вопросы противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму во всех их проявлениях, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции, а также торговле людьми.

Делегации Узбекистана и Казахстана обменялись мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества и обмена опытом в этой сфере.