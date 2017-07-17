За последние сутки не было сведений о вдове Лю Сяобо

На Западе политики и общественные активисты призывают китайские власти разрешить выезд из страны вдове умершего лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. В последний раз ее видели 15 июля на поминальной службе при кремации и погребении праха ее мужа. С тех пор новостей о ней нет. Вдова китайского правозащитника Лю Ся, несмотря на то, что не была приговорена китайскими властями к тюремному заключению, с 2010 года находится под домашним арестом, отмечает агентство DPA.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в воскресенье, 16 июля, призвала правительство КНР позволить Лю Ся покинуть пределы страны.

Накануне представитель городских властей Шеньяна заявил, что с Лю Ся был снят домашний арест, однако не сообщил, где она находится. Адвокат Джаред Генсер, представляющий интересы Лю Ся, усомнился в том, что вдова умершего правозащитника находится на свободе. По его словам, он по-прежнему не может связаться с ней. Адвокат добавил, что не видит признаков намерения китайских властей освободить Лю Ся.

После смерти правозащитника и писателя Лю Сяобо, скончавшегося от рака печени, китайские власти распорядились кремировать его тело. Урна с его прахом 15 июля была опущена в море. Гонконгская газета South China Morning Post написала, что такой способ погребения был избран для избежания паломничества друзей, родственников и единомышленников Лю Сяобо к месту захоронения его праха.