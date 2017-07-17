Глава ГКНБ Таджикистана стал членкором Академии наук

Председатель государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ ) Таджикистана Cаймумин Ятимов избран членом-корреспондентом Академии наук Таджикистана. Такой же ученой степени удостоены и пресс-секретарь президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода, заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди. Абдуфаттох Шарифзода в 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему «Исторический опыт подготовки высококвалифицированных специалистов в высших учебных заведениях Таджикистана».

Выборы в Академии наук Таджикистана состоялись 14 июля, их итоги будут объявлены в понедельник, сообщил Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) президент академии Фарход Рахими. Сообщается, что были избраны пять академиков и 35 членов-корреспондентов Академии наук. Джурабек Назриев, один из двух претендентов в академики по специальности «Востоковедение», заявил, что выборы не были честными и справедливыми.

В Таджикистане титул «академик Академии наук» не считается ученым званием, однако он дает ряд привилегий, в том числе, право на ежемесячную надбавку к должностному окладу по месту работы. В научных кругах Таджикистана идут дебаты по вопросу об участии высокопоставленных чиновников в выборах в Академии наук. Некоторые ученые призывают президента Таджикистана Эмомали Рахмона запретить чиновникам участие в выборах в Академии наук.