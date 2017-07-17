Австралия призывает РФ сотрудничать в наказании виновных в гибели «Боинга»

Австралия настоятельно призвала Россию способствовать преследованию подозреваемых в гибели в июле 2014 года самолета «Боинг-777» малайзийских авиалиний МН-17 над Восточной Украиной. Тогда погибли 298 человек, находившихся на борту. Нидерландские следователи в 2015 году пришли к выводу, что реактивный самолет был сбит российской ракетой «Бук» над территорией Восточной Украины, удерживаемой пророссийскими сепаратистами.

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп призвала Россию выполнить резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, выработанную Канберрой. Эта резолюция призывает все государства сотрудничать в том, чтобы виновные в убийстве предстали перед судом, напомнила Бишоп в своем заявлении от 16 июля.

В прошлом месяце Нидерланды сообщили, что подозреваемые по этому делу подвергнутся суду в соответствии с законодательством этой страны. Имена подозреваемых пока не названы.

Россия, которая отрицает любое участие в боевых действиях на востоке Украины, отрицает, что одна из российских ракет могла быть использована для уничтожения MH-17.

Большинство из тех, кто находился на борту Боинга-777 на рейсе из Амстердама в Куала-Лумпур, были голландскими подданными, а другие – из 17 стран, из них в том числе 38 австралийцев.