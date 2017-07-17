Трамп назначил нового специального юрисконсульта Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении юриста Тая Кобба специальным юрисконсультом Белого дома. Об этом сообщила администрация Трампа.

Американские СМИ предполагают, что Кобб будет заниматься вопросами координации ответных мер администрации в условиях нарастающего количества юридических проблем, связанных с расследованием российского вмешательства в президентские выборы в США.

По данным The New York Times, в Белом доме есть мнение, что нанятый ранее Трампом нью-йоркский адвокат Марк Казовиц не может справиться со всем один.