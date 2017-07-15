Мирзияев признался, что узнает о недокладываемой ему информации через сайт «Озодлика» (видео)

Анализируя деятельность палат парламента и политических партий во время видеоселекторного совещания, прошедшего в нижней палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, президент Шавкат Мирзияев заявил, что принимаемые законы на практике не работают, а также подверг критике равнодушие депутатов. Говоря о недостатках узбекистанской медицины, глава государства в качестве примера процитировал статью из сайта «Озодлика». Мирзияев также посоветовал депутатам каждое утро заходить в Интернет и заявил, что ему известно о многом, о чем не знают народные избранники.

Во время встречи с депутатами Олий Мажлиса (парламента) президент Шавкат Мирзияев заявил, что народные избранники должны как минимум десять дней ходить по сельским врачебным пунктам и больницам, выяснить истинные причины всех существующих в них проблем, а также создать систему парламентского контроля по решению выявленных проблем законным путем.

Говоря о плачевном состоянии больниц, Мирзияев заявил, что узнает о недокладываемой ему информации через сайт Радио «Озодлик» (Узбекской редакции Радио Свобода):

«Приведу вам один пример, утром я сам зашел в Интернет, никто не доносил мне эту информацию. «3 июля в Центральной больнице Бешарыкского района скончалась 25-летняя женщина. По словам ее мужа Вохида Омонова, трагедия произошла из- за несвоевременного оказания первой медицинской помощи и равнодушия врачей», – сказал депутатам президент Шавкат Мирзияев, цитируя статью, опубликованную на сайте «Озодлика».

Напомним, что статья под заголовком «Виновна ли медицинская система Узбекистана в смерти беременной женщины?» была опубликована на сайте нашего радио 12 июля этого года.

Выступая перед депутатами парламента президент Узбекистана процитировал также следующий отрезок из статьи, опубликованной на сайте «Озодлика»:

«Если бы они своевременно оказали моей жене первую медицинскую помощь, то сейчас она была бы жива. После ультразвукового исследования (УЗИ), врачи сказали, что мою жену необходимо срочно прооперировать. Но так как результаты анализов вышли поздно, врачи откладывали операцию. Если бы они провели ее своевременно, она бы не умерла. Операция прошла с шестичасовым опозданием.

Врачи закрыли лабораторию, заявив, что пришли проверяющие из Олий Мажлиса. Кроме того, врач, который должен был прооперировать мою жену, тоже ходил вместе с этими проверяющими. Поэтому в тот день ему не было дела до моей больной жены. Оказывается, супруга этого врача является его коллегой, он позвонил ей и попросил, чтобы она провела операцию вместо него. Может ли врач оставить тяжелобольных без присмотра, если в больницу приходят проверяющие?», – процитировал слова Вохида Омонова президент Шавкат Мирзияев.

«Они закрыли лабораторию только из-за того, что к ним пришли из Олий Мажлиса. Мы все стали такими важными только из-за визита высокопоставленных чиновников?», – возмущенно обратился к депутатам президент Шавкат Мирзияев.

Стоит отметить, что сайт Радио «Озодлик» заблокирован на территории Узбекистана. Ташкентское бюро «Озодлика» было закрыто после кровавых событий в Андижане в 2005 году.

Поэтому неясно, каким образом народные избранники могут зайти на заблокированный сайт, доступ к которому открыт для президента. Об этом во время своего выступления перед депутатами парламента президент Шавкат Мирзияев умолчал.