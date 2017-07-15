«Таджикстандарт»: Китай и Иран – «лидеры» поставок некачественных товаров

В Таджикистане конфисковано более 1010 тонн некачественных товаров и просроченных продуктов питания, сообщил журналистам глава агентства «Таджикстандарт» Ибодулло Курбониён.

«Лидерами» поставок некачественных товаров и просроченных продуктов являются Китай и Иран. Глава «Таджикстандарта» отметил, что 282 тонны некачественных и просроченных продуктов питания было завезено из Ирана. Среди «просрочки» были томатная паста, разные виды сладостей и финики.

Ибодулло Курбониён отметил, что не соответствует стандартам качества и иранский чай. Тем временем, по его словам, большой популярностью среди населения Таджикистана пользуются строительные материалы и стиральные порошки иранского производства.

Недавно пресс-служба Таможенной службы Таджикистана сообщила о конфискации более 300 тонн товаров из Ирана на сумму более 2 миллионов сомони (220 тысяч долларов США). Весной прошлого года импорт иранской продукции в Таджикистан был временно приостановлен «в связи с завозом низкокачественных товаров».

Мурод Ашуров, пресс-секретарь агентства «Таджикстандарт» разъяснил, что после вступления Таджикистана в ВТО, требование к ввозу и производства товаров ужесточились. Он заявил, что принимаемые ими решения не имеют политической подоплеки и связаны с требованием исполнения положения ВТО и защитой здоровья населения Таджикистана.