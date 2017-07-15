Исполняется первая годовщина попытки госпереворота в Турции

Исполняется первая годовщина попытки государственного переворота в Турции. Тысячи государственных служащих отстранены от работы по новому декрету, опубликованному накануне.

В списке уволенных более двух тысяч полицейских, 550 военнослужащих, три сотни университетских преподавателей и более трех тысяч сотрудников МВД, МИД, министерства юстиции и других ведомств и министерств. Всего своих должностей лишились около семи с половиной тысяч человек.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Жертвами вооруженных столкновений в Анкаре и Стамбуле 260 человек.

После подавления мятежа власти Турции объявили чрезвычайное положение. Вместе с участниками путча были арестованы более 50 тысяч госслужащих, включая военных, судей, преподавателей университетов. Около 150 тысяч человек лишились работы из-за подозрений в связях с мятежниками.

Главным организатором и вдохновителем мятежа власти назвали проповедника Фетхуллаха Гюллена, турецкого писателя и общественного деятеля и давнего оппонента президента Реджепа Эрдогана. Анкара требует экстрадировать Гюллена из США, где он живет с 1999 года.