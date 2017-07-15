В Тегеране неизвестный с ножом напал на священника в метро

В Тегеране у станции метро полиция застрелила человека, напавшего с ножом на священника и нескольких других пассажиров. Представитель местной районной администрации в Тегеране заявил журналистам, что нападению предшествовала словесная перепалка со священником. Свидетели происшествия поспешили на помощь пострадавшему, в это время человек с ножом набросился и на других людей.

Полиция открыла огонь по нападавшему, тот получил ранения, от которых вскоре скончался.

Тегеранский чиновник сообщил, что нападавший страдал психическим расстройством. Движение в метро восстановлено. Полиция ведет расследование.