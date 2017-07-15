В Британии впервые вынесен приговор за участие в конфликте в Донбассе

Суд в Манчестере (Великобритания) приговорил Бенджамина Стимсона к 5 годам и 4 месяцам тюрьмы в связи с его участием в конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, он был признан виновным в террористической деятельности за то, что находился в составе вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но сокращает срок на треть за признание им своей вины. При этом суд не нашел доказательств его непосредственного участия в вооруженном конфликте.

Бенджамину Стимсону 41 год. Осенью 2015 года журналисты Би-Би-Си встретили его неподалеку от Дебальцева, и он рассказал, что отправился в Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив. На тот момент он уже полтора года сидел без работы. При этом Стимсон заявил, что считает происходящее на востоке Украины «западной империалистической агрессией против России».