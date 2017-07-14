Погибшие в пожаре в Колпино оказались жителями одного района Хорезма (видео)

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве, выехавшие 13 июля в Колпино (входит в Санкт-Петербург) для выяснения обстоятельств пожара и установления личностей жертв, подтвердили гибель семи граждан Узбекистана.

Список погибших опубликован на сайте МИД Узбекистана. Все семеро оказались жителями Янгиарыкского района Хорезмской области, шестеро – из сельского схода граждан «Таган», среди них есть отец и сын.

Компетентными органами России назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

Посольство поддерживает постоянные контакты с соответствующими структурами Санкт-Петербурга и Колпино.

Информация о погибших передана в подразделения Министерства внутренних дел Узбекистана и Хорезмский областной хокимият для оповещения родственников.

По данным РИА Новости, пожар произошел в металлическом ангаре, где производилась тротуарная плитка. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании.