В Вене рассказали о ситуации с пытками в Казахстане

Правозащитник из Казахстана Азамат Шамбилов рассказал о необходимости принять дополнительные меры по обеспечению независимого и эффективного расследования пыток в стране. Региональный директор представительства «Международной тюремной реформы» (PRI) в Центральной Азии выступил на встрече членов-участников Постоянного совета ОБСЕ в Вене 12 июля с докладом.

По словам Шамбилова, Казахстан «придерживается курса гуманизации уголовной политики», однако в стране отмечено «большое количество фактов пыток». По сведениям PRI, в 2016 году было зарегистрировано 1 460 правонарушений, касающихся пыток. Около 15 процентов из них происходят в тюрьмах. Основной процент приходится на стадию расследования – 75 процентов.

Принятых в стране «мер недостаточно для эффективного и справедливого расследования случившихся фактов пыток и смерти в местах лишения и ограничения свободы», следует из выступления основного спикера от гражданского общества. По словам Шамбилова, в стране остро стоит вопрос и с радикализацией осужденных. «Необходимо усиление и внедрение комплексных подходов в предотвращении насильственного экстремизма и терроризма», – говорит он.

В прошлом месяце на фоне роста числа осужденных по обвинению в терроризме и экстремизме власти объявили, что казахстанские тюрьмы укомплектовывают штатными имамами.

По словам Шамбилова, решение многих вопросов возможно в случае передачи тюремного здравоохранения в гражданское, а самой тюремной службы в самостоятельное агентство.