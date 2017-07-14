Кадыров считает «странным» приговор по делу об убийстве Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «странным» приговор по делу об убийстве Бориса Немцова, подчеркнув, что он вынесен при сомнительных доказательствах вины. Об этом сообщается на официальном портале правительства республики.

Недоумение Кадырова вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из подсудимых пожизненное наказание, говорится в заявлении. Глава Чечни отметил, что ему неизвестны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки. Кадыров считает, что против республики ведется «информационная война», а убийства чеченцев, кавказцев игнорируются правозащитниками, утверждает глава Чечни.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. По обвинению в совершении преступления осуждены уроженцы Чечни Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчиком и организатором убийства следствие называет бывшего сотрудника МВД Чечни Руслана Мухудинова. Он объявлен в розыск.

Адвокаты семьи Немцова считают убийство оппозиционера «нераскрытым». Они убеждены, что к убийству Немцова причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а «истинный» организатор преступления – бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев.