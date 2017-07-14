Глава МВД Туркменистана пытается уйти в отставку (видео)

Министр внутренних дел Туркменистана Искандер Муликов пытается уйти в отставку, но президент страны не принимает его заявления. Об этом «Азатлыку» (Туркменской редакции Радио Свобода) рассказали два источника в Ашхабаде.

42-летний Искандер Муликов, который за последнее время получил два строгих выговора, ссылается на ухудшение здоровья. Как рассказали источники, министр, по крайней мере, один раз обращался к президенту с просьбой об отставке, но ему было отказано.

«Муликов находится в очень сложном положении, потому что знает, что очень скоро «главный» его публично уволит с работы. Очень возможно, что Муликову грозит, то же самое, что и Халлыеву (бывший генпрокурор Аманмырат Халлыев – Ред.), поэтому он хочет сам уйти», – говорит источник близкий к правительству.

Напомним, президент Бердымухамедов на правительственном заседании 4 маяуволил Аманмырата Халлыева с поста генпрокурора, обвинив его и ряд чиновников прокуратуры и МВД в коррупции. На этом же совещании Муликов получил от президента строгий выговор. Есть сведения, что Халлыев был заключен под стражу вместе с десятками бывших сотрудников силовых ведомств.

​Еще в мае источники утверждали, что над Искандером Муликовым также «сгущаются тучи». Причиной гнева Бердымухамедова стало невыполнение его указания по выбиванию денег с состоятельных бизнесменов на проведение Азиатских игр.