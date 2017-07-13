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Назарбаев призвал пресекать «попытки дестабилизировать общество»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал силовиков пресекать любые попытки дестабилизировать общество, сообщает сайт Tengrinews. Это заявление Назарбаева прозвучало сегодня на торжественном собрании в Астане по случаю 25-летия комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Новая геополитическая реальность все эти годы диктовала нам необходимость быть всегда начеку и держать порох сухим. Серьезным вызовом для нашей страны и национальной безопасности стали вылазки радикальных группировок, подпитываемых террористическими международными и религиозно-экстремистскими организациями, – цитирует Назарбаева Tengrinews. – Бескомпромиссной борьбе с этим злом оказало решительную поддержку все казахстанское общество. Это высокое доверие необходимо нам оправдывать системной, эффективной деятельностью по жесткому пресечению любых вредоносных идеологий, деструктивных течений и любую попытку дестабилизировать общество с какой бы стороны это не исходило».

Государственная пресса публикует сегодня статью председателя КНБ Карима Масимова, в которой утверждается, что за минувшие 10 лет комитет предотвратил десятки «насильственных акций террористического характера» и провел «ликвидацию» ряда исламистских группировок, включая запрещенную в Казахстане исламскую политическую организацию «Хизб ут-Тахрир».

С обретением Казахстаном независимости преемником комитета государственной безопасности (КГБ) Казахской ССР стал КГБ Республики Казахстан, который позднее был преобразован в комитет национальной безопасности (КНБ), который состоит из девяти подразделений, включая службу контрразведки и пограничную службу.

Критики говорят, что в стремлении обеспечить безопасность власти Казахстана нередко прибегают к нарушению прав человека, религиозных свобод, а также свободы СМИ.

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