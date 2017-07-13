Назарбаев призвал пресекать «попытки дестабилизировать общество»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал силовиков пресекать любые попытки дестабилизировать общество, сообщает сайт Tengrinews. Это заявление Назарбаева прозвучало сегодня на торжественном собрании в Астане по случаю 25-летия комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Новая геополитическая реальность все эти годы диктовала нам необходимость быть всегда начеку и держать порох сухим. Серьезным вызовом для нашей страны и национальной безопасности стали вылазки радикальных группировок, подпитываемых террористическими международными и религиозно-экстремистскими организациями, – цитирует Назарбаева Tengrinews. – Бескомпромиссной борьбе с этим злом оказало решительную поддержку все казахстанское общество. Это высокое доверие необходимо нам оправдывать системной, эффективной деятельностью по жесткому пресечению любых вредоносных идеологий, деструктивных течений и любую попытку дестабилизировать общество с какой бы стороны это не исходило».

Государственная пресса публикует сегодня статью председателя КНБ Карима Масимова, в которой утверждается, что за минувшие 10 лет комитет предотвратил десятки «насильственных акций террористического характера» и провел «ликвидацию» ряда исламистских группировок, включая запрещенную в Казахстане исламскую политическую организацию «Хизб ут-Тахрир».

С обретением Казахстаном независимости преемником комитета государственной безопасности (КГБ) Казахской ССР стал КГБ Республики Казахстан, который позднее был преобразован в комитет национальной безопасности (КНБ), который состоит из девяти подразделений, включая службу контрразведки и пограничную службу.

Критики говорят, что в стремлении обеспечить безопасность власти Казахстана нередко прибегают к нарушению прав человека, религиозных свобод, а также свободы СМИ.