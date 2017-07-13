СМИ: «друзья Путина» владеют НКО с активами в 24 млрд рублей

Одно из крупнейших в России некоммерческих партнерств «Развитие рынка эффективных инвестиций» с активами в 24 миллиарда рублей принадлежит «друзьям Путина» – миллиардеру Геннадию Тимченко и Петру Колбину, бывшему совладельцу «Ямал СПГ» и нефтетрейдера Gunvor. Об этом сообщает Republic со ссылкой на бухгалтерский баланс НКО.

Тимченко Путин называл своим другом в 2014 году во время «Прямой линии». Вывод о том, что бизнесмен Пётр Колбин оказался другом детства российского президента, содержится в расследовании телеканала «Дождь».

По информации Republic, некоммерческое партнерство «друзей Путина» – одна из крупнейших по активам российских некоммерческих организаций. Ее обгоняют только 13 НКО, связанных «Сургутнефтегазом» и предположительно владеющих акциями компании.

По закону об НКО, некоммерческое партнерство создается для достижения общественно благих целей, а не ради извлечения прибыли. По данным бухгалтерской отчетности, в 2015 году НКО Тимченко и Колбина получила доходы в размере почти 9 миллиардов рублей.

О некоммерческом партнерстве Тимченко и Колбина телеканал «Дождь» сообщал в сентябре 2016 года. Одним из проектов партнерства было благоустройство набережной реки Ладоги в городе Лахденпохье в Карелии. По словам местных жителей, помимо общественной набережной в городе должен был появиться элитный гостиничный комплекс и яхт-клуб. Согласно отчету на сайте Минюста, в 2015 году некоммерческое партнерство Тимченко и Колбина потратило на благоустройство акватории Ладоги в Ландепохье 500 тысяч рублей.