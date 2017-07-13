Суд приговорил Дадаева к 20 годам по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд в четверг приговорил бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова.

Дадева и другого обвиняемого Тамерлана Эскерханова, которого приговорили к 14 годам, также лишили воинских званий и орденов, сообщает корреспондент Радио «Свобода» из зала суда.

Анзору и Шадиду Губашевым назначили 19 и 16 лет колонии строгого режима. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

Всех обвиняемых также обязали выплатить штрафы.

Накануне прокурор потребовала приговорить Дадаева, которого следствие считает исполнителем убийства, к пожизненному лишению свободы.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля.