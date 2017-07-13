Туркменский журналист Сапармамед Непескулиев уже два года находится в заключении

Прошло два года, как туркменский журналист Сапармамед Непескулиев отбывает трехлетний срок в отдаленной тюрьме, по обвинению, которое правозащитные организации и ОНН назвали политически мотивированными.

«Сапармамед наказан за свою журналистскую деятельность. Он был осужден без адвоката или публичного суда по обвинениям, которые, как мы считаем, полностью сфабрикованы и его следует немедленно освободить», – сказал Томас Кент, президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL).

Непескулиев 7 июля 2015 года исчез в прикаспийском курортном городе Аваза и был взят под стражу. Суд Туркменистана, на закрытом заседании, состоявшемся 31 августа 2015 года, признал его виновным в хранении наркотических средств. Правозащитные группы считают обвинения «сфабрикованными», а причину ареста журналиста связывают с его репортажами.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям в декабре 2015 года назвала задержание Непескулиева «произволом», а его содержание под стражей «лишением свободы за мирное осуществление своего права на свободу выражения». В июне прошлого года тринадцать СМИ и правозащитные НПО опубликовали коллективный протест против тюремного заключения Непескулиева.

Из-за политических условий РСЕ/РС не имеет бюро внутри Туркменистана и работает через местную сеть корреспондентов, предоставляя единственную в стране альтернативу источникам информации на туркменском языке, контролируемым государством.