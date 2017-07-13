Евросоюз требует от Великобритании признания финансовых претензий
Переговоры между Брюсселем и Лондоном по Брекзиту могут начаться лишь после того, как будет достигнут прогресс по трем основным вопросам – статусу граждан ЕС в Великобритании, Северной Ирландии и финансовым претензиям к Великобритании, заявил глава делегации ЕС Мишель Барнье.
Барнье отметил, что финансовые претензии к Лондону не являются требованием «выкупа» или «наказанием». Глава делегации Евросоюза пояснил, что речь идет о финансовых обязательствах, которые Великобритания приняла на себя во время членства в ЕС.
В Брюсселе считают, что для покрытия предшествующих обязательств по членству в Евросоюзе Великобритания должна заплатить от 60 до 100 миллиардов евро. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подобные требования отвергает.
Первый раунд переговоров по конкретным условиям Брекзита состоится 17 июля.
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