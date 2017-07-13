Товарооборот Таджикистана с Узбекистаном увеличился в два раза

Объем взаимной торговли между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился более чем в два раза. Как сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода), об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Шариф Саид на пресс-конференции в Душанбе.

Он сообщил, что с января по май 2017 года Таджикистан экспортировал в Узбекистан товаров и сельхозпродукции на более чем 20 миллионов долларов США. Экспорт товаров из Узбекистана в Таджикистан составил около 25 миллионов долларов США. Соседи обеспечили Таджикистан пшеницей, минеральными удобрениями, сельхозтехникой и оборудованием.

Шариф Саид отметил, что официальной статистики товарооборота за первые пять месяцев года пока нет, но, по расчетам Торгово-промышленной палаты, он составил более 46 миллионов долларов США, что в два раза больше чем за аналогичный период 2016 года.

Ранее на совместной встрече членов правительства и предпринимателей Таджикистана и Узбекистана в Душанбе было сообщено, что взаимная торговля между двумя странами за последний год увеличилась в 5,7 раза и составила более 69,2 миллиона долларов США. Вице-премьер правительства Узбекистана Улугбек Розикулов сообщил, что только в рамках выставки-ярмарки товаров предприятий и компаний Узбекистана в городе Душанбе было подписано соглашений на 50 миллионов долларов США.