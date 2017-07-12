В Кыргызстане задержаны подозреваемые в нападении на китайский ресторан и ограблении охранного агентства

В Кыргызстане ликвидирована ОПГ, на счету которой крупные резонансные преступления, в том числе ограбление китайского кафе и кража оружия со склада охранного агентства. В мае 2017-го эта преступная группа ограбила несколько организаций в Бишкеке, похитив более 650 тысяч сомов (около 9 тысяч долларов), сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

По сообщению МВД, в результате следственных мероприятий задержаны несколько членов организованной преступной группировки, преступления которой организовывал Жылдызбек Бекмурзаев, 1986 года рождения, уроженец Таласской области, ранее неоднократно судимый за разбой, изнасилование, грабеж.

В середине июня ему заочно предъявлено обвинение по статье 168 («Разбойное нападение») УК КР и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже он был объявлен в межгосударственный розыск. Его считают организатором многих преступлений. В частности, 6 февраля 2017 года было совершено разбойное нападение на китайский ресторан «Цзи Сянь» в центре Бишкека. Угрожая персоналу и посетителям, злоумышленники забрали из кассы 100 тысяч сомов.

В ходе расследования этого дела в конце мая были задержаны и другие члены группировки. По данным МВД, один из них ранее был осужден за соучастие в убийстве и приговорен к 12 годам лишения свободы. Позже была установлена его причастность к ограблению ОсОО «Альфа-Секьюрити».

По данным следствия, члены группировки 27 апреля похитили большое количество огнестрельного оружия (9 карабинов «Сайга-410», 10 травматических пистолетов «МР-471», а также 3 пистолета марки «ИЖ-71») со склада охранного агентства. Часть похищенного оружия 19 июня была найдена на территории дачных участков «Бектоо» в Аламудунском районе Чуйской области.