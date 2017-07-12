Запущен новый грузовой поезд из Китая в Узбекистан

Узбекистан и Китай связал новый грузовой маршрут, который был открыть в рамках проекта грузовых железнодорожных перевозок Китай – Европа.

По данным агентства Синьхуа, на днях было открыто движение по новому грузовому машруту из восточнокитайской провинции Цзянси в Узбекистан.

Поезд в пятницу отправился из города Ганьчжоу и через 12 дней прибудет в Ташкент. Поезд доставит в Узбекистан стальные катушки, одежду и товары повседневного потребления на общую сумму 1,8 миллиона долларов США.