Дело бывшего главы спецслужб Казахстана передано в суд

Дело бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева, фигуранта дела о «разглашении госсекретов», передано в суд, сообщает сегодня Tengrinews.kz со ссылкой на комитет.

«Расследование уголовного дела в отношении Нартая Дутбаева завершено и с 4 июля 2017 года находится на рассмотрении в военном суде Акмолинского гарнизона», – приводит Tengrinews.kz ответ комитета. Расследование проводилось под грифом «секретно».

Дутбаев, который возглавлял КНБ с декабря 2001 года по февраль 2006 года, был задержан 26 декабря 2016 года. В этот же день были задержаны другие фигуранты этого дела – чиновники Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев. Все трое были задержаны по подозрению в разглашении государственных секретов, превышении власти и должностных полномочий.

На прошлой неделе сообщалось, что суд в Астане продлил арест Дутбаева и других фигурантов этого дела до 26 июля.