ФСБ России предлагает допустить мэров к государственной тайне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предлагает предоставить главам муниципальных образований доступ к государственной тайне. Соответствующее предложение содержится в разработанных ведомством поправках в закон «О гостайне». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы законопроекта предлагают допускать к государственной тайне не всех мэров, а только тех, которым это понадобится для выполнения служебных обязанностей. Список таких градоначальников будут определять губернаторы.

С мэров, получивших доступ к гостайне, ФСБ предлагает предупреждать об ответственности за нарушение соответствующего закона и брать с них расписку.

По действующему законодательству, в допуске к государственной тайне может быть отказано, в частности, по медицинским противопоказаниям, а также при наличии у должностного лица или его родственников вида на жительство за границей. Лицам, имеющим доступ к гостайне, может быть ограничен выезд за рубеж.