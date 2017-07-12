Граждане Узбекистана смогут подтвердить права на пенсию за рубежом

Правительство Узбекистана внесло изменения в положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий.

Согласно действующему законодательству республики, пенсионеры обязаны подтверждать свои права на назначенную пенсию путем явки не менее одного раза в год в один из отделов Пенсионного фонда.

Как сообщает Podrobno.uz, новые поправки теперь позволяют пенсионерам, которые находятся в иностранном государстве, и не имеют возможности приехать в Республику Узбекистан по состоянию здоровья, обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение республики за рубежом и подтвердить отсутствие факта постоянного проживания.

Ранее пенсионеры, проживающие за рубежом, были вынуждены возвращаться на родину для того, чтобы подтвердить права на пенсию.